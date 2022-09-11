В 3 сезоне шоу «Звезды в Африке» новая партия бесстрашных смельчаков отправляется покорять африканские просторы. У участников отобрали мобильные телефоны и отправили в лоно дикой природы. Каждому предстоит преодолеть собственные фобии ради достижения заветной цели. Михаил Галустян и Ольга Бузова вернулись на экраны в роли ведущих. В числе игроков оказался актер Стас Ярушин, а также Виктория Одинцова, Роза Сябитова, Саша Стоун и Олег Верещагин, которые уже принимали участие в проекте. Но не обойдется и без новичков. В шоу появились Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев и Каролина Севастьянова.