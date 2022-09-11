Menu
Zvezdy v Afrike (2021), season 3

Zvezdy v Afrike season 3 poster
Звезды в Африке 16+
Title Сезон 3. Война сезонов
Season premiere 11 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 15
Runtime 11 hours 15 minutes
"Zvezdy v Afrike" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Звезды в Африке» новая партия бесстрашных смельчаков отправляется покорять африканские просторы. У участников отобрали мобильные телефоны и отправили в лоно дикой природы. Каждому предстоит преодолеть собственные фобии ради достижения заветной цели. Михаил Галустян и Ольга Бузова вернулись на экраны в роли ведущих. В числе игроков оказался актер Стас Ярушин, а также Виктория Одинцова, Роза Сябитова, Саша Стоун и Олег Верещагин, которые уже принимали участие в проекте. Но не обойдется и без новичков. В шоу появились Светлана Пермякова, Карина Кросс, Владимир Сычев и Каролина Севастьянова.

TV Show rating

6.0
Rate 18 votes
5.5 IMDb

Zvezdy v Afrike List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
11 September 2022
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
18 September 2022
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
25 September 2022
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
2 October 2022
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
9 October 2022
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
16 October 2022
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
23 October 2022
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
30 October 2022
Выпуск 9
Season 3 Episode 9
6 November 2022
Выпуск 10
Season 3 Episode 10
13 November 2022
Выпуск 11
Season 3 Episode 11
20 November 2022
Выпуск 12
Season 3 Episode 12
27 November 2022
Выпуск 13
Season 3 Episode 13
4 December 2022
Выпуск 14
Season 3 Episode 14
11 December 2022
Выпуск 15. Финал
Season 3 Episode 15
18 December 2022
