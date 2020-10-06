В 6 сезоне шоу «Беременна в 16» девушки-подростки, которые слишком рано стали матерями, расскажут о шокирующих условиях своей жизни, поделятся историями о неожиданных разрывах, помолвках и семейных распрях. Главные героини готовы рассказать обо всем, что случились после того, как отключились камеры. Нахальная девчонка-подросток из Среднего Запада лишилась доверия своих родителей после того, как нарушила правила, установленные в их доме. Излечившейся от диабета девочке приходится совмещать обязанности молодой матери и... мачехи. Южанка пытается наладить отношения с мамой, которая борется с серьезной зависимостью.