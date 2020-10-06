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16 & Pregnant (2009), season 6

16 & Pregnant season 6 poster
Kinoafisha TV Shows 16 & Pregnant Seasons Season 6
16 and Pregnant 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 6 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"16 & Pregnant" season 6 description

В 6 сезоне шоу «Беременна в 16» девушки-подростки, которые слишком рано стали матерями, расскажут о шокирующих условиях своей жизни, поделятся историями о неожиданных разрывах, помолвках и семейных распрях. Главные героини готовы рассказать обо всем, что случились после того, как отключились камеры. Нахальная девчонка-подросток из Среднего Запада лишилась доверия своих родителей после того, как нарушила правила, установленные в их доме. Излечившейся от диабета девочке приходится совмещать обязанности молодой матери и... мачехи. Южанка пытается наладить отношения с мамой, которая борется с серьезной зависимостью.

TV Show rating

3.1
Rate 11 votes
3.2 IMDb

"16 & Pregnant" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Madisen
Season 6 Episode 1
6 October 2020
Rachelle
Season 6 Episode 2
13 October 2020
Maddie
Season 6 Episode 3
20 October 2020
Camryn
Season 6 Episode 4
27 October 2020
Kash
Season 6 Episode 5
10 November 2020
Kali
Season 6 Episode 6
17 November 2020
Selena
Season 6 Episode 7
16 March 2021
Shelby
Season 6 Episode 8
23 March 2021
Kyla
Season 6 Episode 9
30 March 2021
Abygail
Season 6 Episode 10
6 April 2021
Taylor
Season 6 Episode 11
13 April 2021
TV series release schedule
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