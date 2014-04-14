В 5 сезоне шоу «Беременна в 16» Мэдди была популярной спортсменкой в своей школе в Тинли-Парке, штат Иллинойс, и гордилась собой. После тяжелого расставания со своим молодым человеком Мэдди долго приходила в себя, после чего встретила Коди. Они вступили в интимную связь, зная друг друга всего полчаса, и Мэдди забеременела. Ее мама убеждена, что дом слишком мал, чтобы вместить всех, и заявляет Мэдди, что ей придется переехать через месяц после рождения ребенка. Придется ли Мэдди переехать к молодому человеку, которого она едва знает, если он является отцом ее будущего ребенка?