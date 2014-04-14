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16 & Pregnant (2009), season 5

16 & Pregnant season 5 poster
Kinoafisha TV Shows 16 & Pregnant Seasons Season 5
16 and Pregnant 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 14 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"16 & Pregnant" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Беременна в 16» Мэдди была популярной спортсменкой в своей школе в Тинли-Парке, штат Иллинойс, и гордилась собой. После тяжелого расставания со своим молодым человеком Мэдди долго приходила в себя, после чего встретила Коди. Они вступили в интимную связь, зная друг друга всего полчаса, и Мэдди забеременела. Ее мама убеждена, что дом слишком мал, чтобы вместить всех, и заявляет Мэдди, что ей придется переехать через месяц после рождения ребенка. Придется ли Мэдди переехать к молодому человеку, которого она едва знает, если он является отцом ее будущего ребенка?

TV Show rating

3.1
Rate 11 votes
3.2 IMDb

"16 & Pregnant" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Maddy
Season 5 Episode 1
14 April 2014
Autumn
Season 5 Episode 2
21 April 2014
Millina
Season 5 Episode 3
28 April 2014
Arianna
Season 5 Episode 4
5 May 2014
Summer
Season 5 Episode 5
12 May 2014
Karley
Season 5 Episode 6
19 May 2014
Aleah
Season 5 Episode 7
26 May 2014
Jazmin
Season 5 Episode 8
2 June 2014
Savon
Season 5 Episode 9
9 June 2014
Jordan
Season 5 Episode 10
9 June 2014
Courtney
Season 5 Episode 11
16 June 2014
Savannah
Season 5 Episode 12
16 June 2014
TV series release schedule
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