В 1 сезоне шоу «Беременна в 16» до того, как она узнала, что беременна, Мэйси была отличницей из Чаттануги. Когда ее жених Райан отказался помогать с новорожденным, Мэйси решила сделать все, чтобы спасти свои отношения. В следующем выпуске героиней стала чирлидерша популярной группы поддержки из Каунсил-Блаффс, штат Айова. Когда друзья стали сплетничать о том, что она станет матерью-одиночкой, девочка бросила насыщенную школьную жизнь и начала проводить слишком много времени со своей властной матерью. Эмбер и представить себе не могла, что проведет выпускной год, переезжая к своему парню Гэри. Но внезапно узнала, что ждет ребенка.