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16 & Pregnant (2009), season 1

16 & Pregnant season 1 poster
Kinoafisha TV Shows 16 & Pregnant Seasons Season 1
16 and Pregnant 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 June 2009
Production year 2009
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"16 & Pregnant" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Беременна в 16» до того, как она узнала, что беременна, Мэйси была отличницей из Чаттануги. Когда ее жених Райан отказался помогать с новорожденным, Мэйси решила сделать все, чтобы спасти свои отношения. В следующем выпуске героиней стала чирлидерша популярной группы поддержки из Каунсил-Блаффс, штат Айова. Когда друзья стали сплетничать о том, что она станет матерью-одиночкой, девочка бросила насыщенную школьную жизнь и начала проводить слишком много времени со своей властной матерью. Эмбер и представить себе не могла, что проведет выпускной год, переезжая к своему парню Гэри. Но внезапно узнала, что ждет ребенка.

TV Show rating

3.1
Rate 11 votes
3.2 IMDb

"16 & Pregnant" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Maci
Season 1 Episode 1
11 June 2009
Farrah
Season 1 Episode 2
18 June 2009
Amber
Season 1 Episode 3
25 June 2009
Ebony
Season 1 Episode 4
2 July 2009
Whitney
Season 1 Episode 5
9 July 2009
Catelynn
Season 1 Episode 6
16 July 2009
TV series release schedule
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