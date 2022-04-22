Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Rising 2022, season 1

The Rising season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Rising Seasons Season 1
The Rising
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"The Rising" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Восхождение» в центре событий оказалась Нив Келли, которая неожиданно понимает, что она мертва. Новое состояние пугает ее, и девушка не понимает, как ей вести себя дальше. Узнав, что ее убили, эмоциональная героиня приходит в ярость. Она намерена отыскать убийцу и заставить его поплатиться за содеянное. После гибели девушка сожалеет о том, что ее жизнь была так бедна на события. Она смиряется с тем, что стала бесплотным призраком, и начинает портить жизнь своим близким. Особенно достается ее родителям. Кроме того, Нив проводит расследование собственной смерти, проникая туда, куда нет доступа сотрудникам полиции.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"The Rising" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
22 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more