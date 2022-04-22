В 1 сезоне сериала «Восхождение» в центре событий оказалась Нив Келли, которая неожиданно понимает, что она мертва. Новое состояние пугает ее, и девушка не понимает, как ей вести себя дальше. Узнав, что ее убили, эмоциональная героиня приходит в ярость. Она намерена отыскать убийцу и заставить его поплатиться за содеянное. После гибели девушка сожалеет о том, что ее жизнь была так бедна на события. Она смиряется с тем, что стала бесплотным призраком, и начинает портить жизнь своим близким. Особенно достается ее родителям. Кроме того, Нив проводит расследование собственной смерти, проникая туда, куда нет доступа сотрудникам полиции.