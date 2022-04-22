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Восхождение 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восхождение
Киноафиша Сериалы Восхождение Сезоны Сезон 1

The Rising
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восхождение»

В 1 сезоне сериала «Восхождение» в центре событий оказалась Нив Келли, которая неожиданно понимает, что она мертва. Новое состояние пугает ее, и девушка не понимает, как ей вести себя дальше. Узнав, что ее убили, эмоциональная героиня приходит в ярость. Она намерена отыскать убийцу и заставить его поплатиться за содеянное. После гибели девушка сожалеет о том, что ее жизнь была так бедна на события. Она смиряется с тем, что стала бесплотным призраком, и начинает портить жизнь своим близким. Особенно достается ее родителям. Кроме того, Нив проводит расследование собственной смерти, проникая туда, куда нет доступа сотрудникам полиции.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Восхождение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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