В 1 сезоне сериала «Соседи» Питер и его беременная возлюбленная Ева купили дом в Зонневике. Их соседи Стефен и Ребекка радуются, что по соседству появятся люди помоложе, потому что им никак не удается ужиться с другими соседями, супружеской парой преклонного возраста. Но не успели Ева и Питер переехать в новый дом, как девушка теряет ребенка. Это происшествие оказывает большое влияние на жизнь Питера и Евы, которые готовились стать родителями. Их соседи решают помочь молодой паре справиться с трудностями. Питер замечает некоторые странности в поведении их новых знакомых и хочет понять, что происходит.