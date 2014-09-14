Menu
The Neighbors 2014 - 2019 season 1

The Neighbors season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Neighbors Seasons Season 1
Nieuwe Buren 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"The Neighbors" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соседи» Питер и его беременная возлюбленная Ева купили дом в Зонневике. Их соседи Стефен и Ребекка радуются, что по соседству появятся люди помоложе, потому что им никак не удается ужиться с другими соседями, супружеской парой преклонного возраста. Но не успели Ева и Питер переехать в новый дом, как девушка теряет ребенка. Это происшествие оказывает большое влияние на жизнь Питера и Евы, которые готовились стать родителями. Их соседи решают помочь молодой паре справиться с трудностями. Питер замечает некоторые странности в поведении их новых знакомых и хочет понять, что происходит.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"The Neighbors" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Aflevering 1
Season 1 Episode 1
14 September 2014
Aflevering 2
Season 1 Episode 2
21 September 2014
Aflevering 3
Season 1 Episode 3
28 September 2014
Aflevering 4
Season 1 Episode 4
5 October 2014
Aflevering 5
Season 1 Episode 5
12 October 2014
Aflevering 6
Season 1 Episode 6
19 October 2014
Aflevering 7
Season 1 Episode 7
26 October 2014
Aflevering 8
Season 1 Episode 8
2 November 2014
Aflevering 9
Season 1 Episode 9
9 November 2014
Aflevering 10
Season 1 Episode 10
16 November 2014
TV series release schedule
