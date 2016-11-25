Во 2 сезоне сериала «Соседи» Стефен возвращается в Зонневик, чтобы забрать своего сына Сэма, которого увезла родственница – Джессика. Когда у героя не получается вернуть ребенка, он становится одержим желанием отомстить. Стефен, который не может смириться с потерей своей любимой Ребекки и разлукой с сыном, вынужден быть в положении беглеца. Он винит во всем Еву, которая находится в коме, и намерен пробраться в больничную палату, где находится девушка, чтобы лишить ее жизни. Тем временем Ева приходит в себя. Вскоре выясняется, что у нее частичная потеря памяти. Она не может вспомнить Гинкельдуина и своих бывших соседей.