The Neighbors 2014 - 2019 season 2

The Neighbors season 2 poster
Nieuwe Buren 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"The Neighbors" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Соседи» Стефен возвращается в Зонневик, чтобы забрать своего сына Сэма, которого увезла родственница – Джессика. Когда у героя не получается вернуть ребенка, он становится одержим желанием отомстить. Стефен, который не может смириться с потерей своей любимой Ребекки и разлукой с сыном, вынужден быть в положении беглеца. Он винит во всем Еву, которая находится в коме, и намерен пробраться в больничную палату, где находится девушка, чтобы лишить ее жизни. Тем временем Ева приходит в себя. Вскоре выясняется, что у нее частичная потеря памяти. Она не может вспомнить Гинкельдуина и своих бывших соседей.

"The Neighbors" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Aflevering 1
Season 2 Episode 1
25 November 2016
Aflevering 2
Season 2 Episode 2
25 November 2016
Aflevering 3
Season 2 Episode 3
25 November 2016
Aflevering 4
Season 2 Episode 4
25 November 2016
Aflevering 5
Season 2 Episode 5
25 November 2016
Aflevering 6
Season 2 Episode 6
25 November 2016
Aflevering 7
Season 2 Episode 7
25 November 2016
Aflevering 8
Season 2 Episode 8
25 November 2016
Aflevering 9
Season 2 Episode 9
25 November 2016
Aflevering 10
Season 2 Episode 10
25 November 2016
