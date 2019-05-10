В 4 сезоне сериала «Соседи» история Питера и Евы, которые пережили уже немало ударов судьбы, продолжится. После переезда пригород Амстердама и знакомства с соседями – Стефеном и Ребеккой – жизнь молодой пары кардинально изменилась. Ева потеряла ребенка и спустя некоторое время узнала, что реальное положение вещей часто совсем не такое, каким кажется на первый взгляд. Супружеская пара преклонных лет, Лилли и Джаспер, кажутся подозрительными, да и молодые и активные Стеф и Ребекка порой ведут себя очень странно. Трагедия, которая должна была сплотить Питера и Еву, напротив, создала глубокую трещину в их отношениях.