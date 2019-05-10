Menu
The Neighbors 2014 - 2019, season 4

The Neighbors season 4 poster
Nieuwe Buren 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 10 May 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"The Neighbors" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Соседи» история Питера и Евы, которые пережили уже немало ударов судьбы, продолжится. После переезда пригород Амстердама и знакомства с соседями – Стефеном и Ребеккой – жизнь молодой пары кардинально изменилась. Ева потеряла ребенка и спустя некоторое время узнала, что реальное положение вещей часто совсем не такое, каким кажется на первый взгляд. Супружеская пара преклонных лет, Лилли и Джаспер, кажутся подозрительными, да и молодые и активные Стеф и Ребекка порой ведут себя очень странно. Трагедия, которая должна была сплотить Питера и Еву, напротив, создала глубокую трещину в их отношениях.

"The Neighbors" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Aflevering 1
Season 4 Episode 1
10 May 2019
Aflevering 2
Season 4 Episode 2
10 May 2019
Aflevering 3
Season 4 Episode 3
10 May 2019
Aflevering 4
Season 4 Episode 4
10 May 2019
Aflevering 5
Season 4 Episode 5
10 May 2019
Aflevering 6
Season 4 Episode 6
10 May 2019
Aflevering 7
Season 4 Episode 7
10 May 2019
Aflevering 8
Season 4 Episode 8
10 May 2019
Aflevering 9
Season 4 Episode 9
10 May 2019
Aflevering 10
Season 4 Episode 10
10 May 2019
