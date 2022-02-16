Menu
Thirty Nine 2022, season 1

Thirty Nine season 1 poster
Thirty, Nine
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 16 hours 0 minute
"Thirty Nine" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тридцать девять» Чха Ми Зо появилась на свет в состоятельной семье и добилась успеха в жизни. Сейчас она руководит собственной дерматологической клиникой в Каннаме. Одна из ее близких подруг Чун Чан Ен преподает актерское мастерство, а вторая – Чан Джу Хи – работает в сфере обслуживания и торгует косметикой, отличаясь при этом на удивление застенчивым характером. Каждая из женщин скоро отпразднует 40-летний юбилей. Хотя героини уже многого добились в жизни, они по-прежнему стоят на пороге открытий и нуждаются в любви. Все невзгоды подруги переживают вместе.

Thirty Nine List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 February 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 February 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 February 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 February 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
23 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
31 March 2022
