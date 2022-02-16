В 1 сезоне сериала «Тридцать девять» Чха Ми Зо появилась на свет в состоятельной семье и добилась успеха в жизни. Сейчас она руководит собственной дерматологической клиникой в Каннаме. Одна из ее близких подруг Чун Чан Ен преподает актерское мастерство, а вторая – Чан Джу Хи – работает в сфере обслуживания и торгует косметикой, отличаясь при этом на удивление застенчивым характером. Каждая из женщин скоро отпразднует 40-летний юбилей. Хотя героини уже многого добились в жизни, они по-прежнему стоят на пороге открытий и нуждаются в любви. Все невзгоды подруги переживают вместе.