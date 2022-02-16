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Тридцать девять 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тридцать девять
Киноафиша Сериалы Тридцать девять Сезоны Сезон 1

Thirty, Nine
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тридцать девять»

В 1 сезоне сериала «Тридцать девять» Чха Ми Зо появилась на свет в состоятельной семье и добилась успеха в жизни. Сейчас она руководит собственной дерматологической клиникой в Каннаме. Одна из ее близких подруг Чун Чан Ен преподает актерское мастерство, а вторая – Чан Джу Хи – работает в сфере обслуживания и торгует косметикой, отличаясь при этом на удивление застенчивым характером. Каждая из женщин скоро отпразднует 40-летний юбилей. Хотя героини уже многого добились в жизни, они по-прежнему стоят на пороге открытий и нуждаются в любви. Все невзгоды подруги переживают вместе.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Тридцать девять График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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