Abbott Elementary 2021, season 4

Abbott Elementary season 4 poster
Abbott Elementary
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Back to School
Season 4 Episode 1
9 October 2024
Ringworm
Season 4 Episode 2
16 October 2024
Class Pet
Season 4 Episode 3
23 October 2024
Costume Contest
Season 4 Episode 4
30 October 2024
Dad Fight
Season 4 Episode 5
6 November 2024
The Deli
Season 4 Episode 6
13 November 2024
Winter Show
Season 4 Episode 7
4 December 2024
Winter Break
Season 4 Episode 8
4 December 2024
Volunteers
Season 4 Episode 9
8 January 2025
Testing
Season 4 Episode 10
15 January 2025
Strike
Season 4 Episode 11
22 January 2025
Girard Creek
Season 4 Episode 12
29 January 2025
The Science Fair
Season 4 Episode 13
5 February 2025
District Budget Meeting
Season 4 Episode 14
12 February 2025
100th Day of School
Season 4 Episode 15
26 February 2025
Books
Season 4 Episode 16
5 March 2025
Karaoke
Season 4 Episode 17
12 March 2025
Audit
Season 4 Episode 18
19 March 2025
Music Class
Season 4 Episode 19
26 March 2025
Ava Fest: Tokyo Drift
Season 4 Episode 20
2 April 2025
Rally
Season 4 Episode 21
9 April 2025
Please Touch Museum
Season 4 Episode 22
16 April 2025
