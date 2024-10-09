Menu
Abbott Elementary 2021, season 4
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
Abbott Elementary
Seasons
Season 4
Abbott Elementary
Original title
Season 4
Title
Сезон 4
Season premiere
9 October 2024
Production year
2024
Number of episodes
22
Runtime
11 hours 0 minute
Series rating
8.0
Rate
13
votes
8.2
IMDb
Abbott Elementary List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Back to School
Season 4
Episode 1
9 October 2024
Ringworm
Season 4
Episode 2
16 October 2024
Class Pet
Season 4
Episode 3
23 October 2024
Costume Contest
Season 4
Episode 4
30 October 2024
Dad Fight
Season 4
Episode 5
6 November 2024
The Deli
Season 4
Episode 6
13 November 2024
Winter Show
Season 4
Episode 7
4 December 2024
Winter Break
Season 4
Episode 8
4 December 2024
Volunteers
Season 4
Episode 9
8 January 2025
Testing
Season 4
Episode 10
15 January 2025
Strike
Season 4
Episode 11
22 January 2025
Girard Creek
Season 4
Episode 12
29 January 2025
The Science Fair
Season 4
Episode 13
5 February 2025
District Budget Meeting
Season 4
Episode 14
12 February 2025
100th Day of School
Season 4
Episode 15
26 February 2025
Books
Season 4
Episode 16
5 March 2025
Karaoke
Season 4
Episode 17
12 March 2025
Audit
Season 4
Episode 18
19 March 2025
Music Class
Season 4
Episode 19
26 March 2025
Ava Fest: Tokyo Drift
Season 4
Episode 20
2 April 2025
Rally
Season 4
Episode 21
9 April 2025
Please Touch Museum
Season 4
Episode 22
16 April 2025
