Во 2 сезоне сериала «Начальная школа Эбботт» продолжается история о преданных своему делу педагогах и слабослышащем директоре из государственной школы Филадельфии. Несмотря на все сложности, герои по-прежнему полны решимости помочь своим подопечным добиться успеха в жизни. Их учебному заведению не хватает финансирования, но герои любят свою работу и готовы бороться за свои принципы и идеалы. Напомним, в финале предыдущего сезона школьный совет угрожает лишить школу средств. Джанин и Грегори решают помочь Аве с презентацией, но их план срывается. Барбара обижает Мелиссу, когда та выражает несогласие с идеей шантажа.