Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Abbott Elementary 2021, season 2

Abbott Elementary season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Abbott Elementary Seasons Season 2

Abbott Elementary
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Abbott Elementary" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Начальная школа Эбботт» продолжается история о преданных своему делу педагогах и слабослышащем директоре из государственной школы Филадельфии. Несмотря на все сложности, герои по-прежнему полны решимости помочь своим подопечным добиться успеха в жизни. Их учебному заведению не хватает финансирования, но герои любят свою работу и готовы бороться за свои принципы и идеалы. Напомним, в финале предыдущего сезона школьный совет угрожает лишить школу средств. Джанин и Грегори решают помочь Аве с презентацией, но их план срывается. Барбара обижает Мелиссу, когда та выражает несогласие с идеей шантажа.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
Abbott Elementary List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Development Day
Season 2 Episode 1
21 September 2022
Wrong Delivery
Season 2 Episode 2
28 September 2022
Narrative Ninjas
Season 2 Episode 3
5 October 2022
The Principal's Office
Season 2 Episode 4
12 October 2022
Juice
Season 2 Episode 5
19 October 2022
Candy Zombies
Season 2 Episode 6
26 October 2022
Attack Ad
Season 2 Episode 7
2 November 2022
Egg Drop
Season 2 Episode 8
16 November 2022
Sick Day
Season 2 Episode 9
30 November 2022
Holiday Hookah
Season 2 Episode 10
7 December 2022
Read-A-Thon
Season 2 Episode 11
4 January 2023
Fight
Season 2 Episode 12
11 January 2023
Fundraiser
Season 2 Episode 13
18 January 2023
Valentine's Day
Season 2 Episode 14
8 February 2023
Fire
Season 2 Episode 15
15 February 2023
Teacher's Conference
Season 2 Episode 16
22 February 2023
Mural Arts
Season 2 Episode 17
1 March 2023
Teacher Appreciation
Season 2 Episode 18
8 March 2023
Festival
Season 2 Episode 19
15 March 2023
Educator of the Year
Season 2 Episode 20
5 April 2023
Mom
Season 2 Episode 21
12 April 2023
Franklin Institute
Season 2 Episode 22
19 April 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more