Abbott Elementary 2021, season 1

Abbott Elementary season 1 poster
Abbott Elementary
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Abbott Elementary" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Начальная школа “Эбботт”» герои доказывают, что профессия учителя – это, прежде всего, призвание. Только человек, который чувствует в себе тягу к просветительству, может согласиться работать в одной из худших государственных школ. Данное учебное заведение плохо финансируется, а уровень знаний учеников чрезвычайно низок. Кроме того, работникам приходится отражать нападки со стороны представителей различных комитетов и социальных служб. Отнюдь не каждый преподаватель согласится работать в подобных условиях. Зачастую и педагогам, и школьникам приходится заниматься исключительно выживанием.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

Abbott Elementary List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1 Episode 1
7 December 2021
Light Bulb
Season 1 Episode 2
4 January 2022
Wishlist
Season 1 Episode 3
11 January 2022
New Tech
Season 1 Episode 4
18 January 2022
Student Transfer
Season 1 Episode 5
25 January 2022
Gifted Program
Season 1 Episode 6
1 February 2022
Art Teacher
Season 1 Episode 7
8 February 2022
Work Family
Season 1 Episode 8
15 February 2022
Step Class
Season 1 Episode 9
22 February 2022
Open House
Season 1 Episode 10
22 March 2022
Desking
Season 1 Episode 11
29 March 2022
Ava vs. Superintendent
Season 1 Episode 12
5 April 2022
Zoo Balloon
Season 1 Episode 13
12 April 2022
