В 1 сезоне сериала «Начальная школа “Эбботт”» герои доказывают, что профессия учителя – это, прежде всего, призвание. Только человек, который чувствует в себе тягу к просветительству, может согласиться работать в одной из худших государственных школ. Данное учебное заведение плохо финансируется, а уровень знаний учеников чрезвычайно низок. Кроме того, работникам приходится отражать нападки со стороны представителей различных комитетов и социальных служб. Отнюдь не каждый преподаватель согласится работать в подобных условиях. Зачастую и педагогам, и школьникам приходится заниматься исключительно выживанием.