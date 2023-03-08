В 3 сезоне сериала «Начальная школа Эбботт» продолжаются приключения молодой энергичной учительницы Джанин Тигс и ее коллег из государственной школы Филадельфии. Педагоги стараются сделать все возможное, чтобы вырастить из детей хороших людей и достойных граждан Америки. Двое учеников Джанин не ладят, что заставляет ее обратиться за советом к другу. Тем временем Джейкоб и Грегори создают студенческий клуб подкастинга, а Барбара и Мелисса готовятся к традиционной праздничной вечеринке для коллектива школы. Между учителями зарождается конкуренция из-за предстоящего конкурса для детей.