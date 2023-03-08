Menu
Abbott Elementary 2021, season 3

Abbott Elementary
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Abbott Elementary" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Начальная школа Эбботт» продолжаются приключения молодой энергичной учительницы Джанин Тигс и ее коллег из государственной школы Филадельфии. Педагоги стараются сделать все возможное, чтобы вырастить из детей хороших людей и достойных граждан Америки. Двое учеников Джанин не ладят, что заставляет ее обратиться за советом к другу. Тем временем Джейкоб и Грегори создают студенческий клуб подкастинга, а Барбара и Мелисса готовятся к традиционной праздничной вечеринке для коллектива школы. Между учителями зарождается конкуренция из-за предстоящего конкурса для детей.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

Abbott Elementary List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Career Day (1)
Season 3 Episode 1
7 February 2024
Career Day (2)
Season 3 Episode 2
7 February 2024
Gregory's Garden Goofballs
Season 3 Episode 3
14 February 2024
Smoking
Season 3 Episode 4
21 February 2024
Breakup
Season 3 Episode 5
28 February 2024
Willard R. Abbott
Season 3 Episode 6
10 March 2024
Librarian
Season 3 Episode 7
13 March 2024
Panel
Season 3 Episode 8
20 March 2024
Alex
Season 3 Episode 9
10 April 2024
2 Ava 2 Fest
Season 3 Episode 10
17 April 2024
Double Date
Season 3 Episode 11
1 May 2024
Mother's Day
Season 3 Episode 12
8 May 2024
Smith Playground
Season 3 Episode 13
15 May 2024
Party
Season 3 Episode 14
22 May 2024
Teacher Appreciation
Season 3 Episode 18
8 March 2023
Festival
Season 3 Episode 19
15 March 2023
