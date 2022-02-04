Menu
Sweet Magnolias 2020, season 2

Sweet Magnolias season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sweet Magnolias Seasons Season 2
Sweet Magnolias 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 10 minutes
"Sweet Magnolias" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Сладкие магнолии» история трех женщин из небольшого городка Серенити продолжается. Мэдди, Хелен и Дана Сью знают друг друга с раннего возраста, их дружба прошла через множество испытаний. Напомним, предыдущий сезон окончился историей о драке на выпускном вечере, которая имела серьезные последствия. Кайл лежит без сознания, но кто находился в автомобиле, кроме него, осталось загадкой. Кроме того, Мэдди встревожена, что ее экс-бойфренд предложил ей возобновить отношения ради детей. Хелен порвала со своим партнером и задумывается о материнстве. Дана решает проблемы, связанные с бизнесом.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Sweet Magnolias List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Casseroles and Casualties
Season 2 Episode 1
4 February 2022
So Much To Say
Season 2 Episode 2
4 February 2022
The More Things Change
Season 2 Episode 3
4 February 2022
Walk of Faith
Season 2 Episode 4
4 February 2022
Great Expectations
Season 2 Episode 5
4 February 2022
Find It in Your Heart
Season 2 Episode 6
4 February 2022
Fragile Things
Season 2 Episode 7
4 February 2022
The Rules of the Game
Season 2 Episode 8
4 February 2022
Dear Heart
Season 2 Episode 9
4 February 2022
If Thou Wilt, Remember
Season 2 Episode 10
4 February 2022
