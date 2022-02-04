Во 2 сезоне сериала «Сладкие магнолии» история трех женщин из небольшого городка Серенити продолжается. Мэдди, Хелен и Дана Сью знают друг друга с раннего возраста, их дружба прошла через множество испытаний. Напомним, предыдущий сезон окончился историей о драке на выпускном вечере, которая имела серьезные последствия. Кайл лежит без сознания, но кто находился в автомобиле, кроме него, осталось загадкой. Кроме того, Мэдди встревожена, что ее экс-бойфренд предложил ей возобновить отношения ради детей. Хелен порвала со своим партнером и задумывается о материнстве. Дана решает проблемы, связанные с бизнесом.