Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sweet Magnolias 2020, season 1

Sweet Magnolias season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sweet Magnolias Seasons Season 1
Sweet Magnolias 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 10 minutes
"Sweet Magnolias" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сладкие магнолии» в центре событий оказываются три женщины из небольшого городка Серенити, который находится в штате Южная Каролина. Мэдди, Хелен и Дана Сью дружат со школьных времен и всегда оказывают поддержку друг другу в тяжелых жизненных ситуациях. Хелен пытается наладить отношения в семье, Мэдди тоже преодолевает трудности в отношениях, а Дана Сью переживает сложности на работе. Помимо этого, героиня вынуждена решать проблемы со здоровьем. Тем временем в городе все обсуждают нового бойфренда Мэдди – Кайла. Излишнее внимание местных жителей раздражает и смущает Мэдди.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Sweet Magnolias List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pour It Out
Season 1 Episode 1
19 May 2020
A United Front
Season 1 Episode 2
19 May 2020
Give Drink to the Thirsty
Season 1 Episode 3
19 May 2020
Lay It All Down
Season 1 Episode 4
19 May 2020
Dance First, Think Later
Season 1 Episode 5
19 May 2020
All Best Intentions
Season 1 Episode 6
19 May 2020
Hold My Hand
Season 1 Episode 7
19 May 2020
What Fools These Mortals Be
Season 1 Episode 8
19 May 2020
Where You Find Me
Season 1 Episode 9
19 May 2020
Storms and Rainbows
Season 1 Episode 10
19 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more