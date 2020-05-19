В 1 сезоне сериала «Сладкие магнолии» в центре событий оказываются три женщины из небольшого городка Серенити, который находится в штате Южная Каролина. Мэдди, Хелен и Дана Сью дружат со школьных времен и всегда оказывают поддержку друг другу в тяжелых жизненных ситуациях. Хелен пытается наладить отношения в семье, Мэдди тоже преодолевает трудности в отношениях, а Дана Сью переживает сложности на работе. Помимо этого, героиня вынуждена решать проблемы со здоровьем. Тем временем в городе все обсуждают нового бойфренда Мэдди – Кайла. Излишнее внимание местных жителей раздражает и смущает Мэдди.