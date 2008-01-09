В 1 сезоне сериала «Паутина» капитан Федор Туманов возглавляет убойный отдел полиции. Мужчина отличается принципиальностью, уникальной честностью и стремлением к правосудию. Его врагами зачастую становятся не только преступники, но и недобросовестные коллеги, продажные чиновники и весьма влиятельные люди. Криминальные авторитеты давно мечтают отделаться от дотошного оперативника. Ситуация усугубляется, когда на столе Туманова оказывается исчерпывающий компромат на известного вора по кличке Мономах. Но тот не собирается так легко сдаваться. В этой схватке за правду сможет уцелеть лишь один из противников.