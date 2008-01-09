Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pautina season 1 watch online

Pautina season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pautina Seasons Season 1
Паутина 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 16 minutes
"Pautina" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Паутина» капитан Федор Туманов возглавляет убойный отдел полиции. Мужчина отличается принципиальностью, уникальной честностью и стремлением к правосудию. Его врагами зачастую становятся не только преступники, но и недобросовестные коллеги, продажные чиновники и весьма влиятельные люди. Криминальные авторитеты давно мечтают отделаться от дотошного оперативника. Ситуация усугубляется, когда на столе Туманова оказывается исчерпывающий компромат на известного вора по кличке Мономах. Но тот не собирается так легко сдаваться. В этой схватке за правду сможет уцелеть лишь один из противников.

Series rating

6.2
Rate 14 votes
6.2 IMDb

"Pautina" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Ловушка, часть 1
Season 1 Episode 1
9 January 2008
Ловушка, часть 2
Season 1 Episode 2
9 January 2008
Ловушка, часть 3
Season 1 Episode 3
10 January 2008
Ловушка, часть 4
Season 1 Episode 4
10 January 2008
Ловушка, часть 5
Season 1 Episode 5
11 January 2008
Ловушка, часть 6
Season 1 Episode 6
11 January 2008
Ловушка, часть 7
Season 1 Episode 7
12 January 2008
Ловушка, часть 8
Season 1 Episode 8
12 January 2008
Расплата, часть 1
Season 1 Episode 9
14 January 2008
Расплата, часть 2
Season 1 Episode 10
15 January 2008
Расплата, часть 3
Season 1 Episode 11
16 January 2008
Расплата, часть 4
Season 1 Episode 12
17 January 2008
Расплата, часть 5
Season 1 Episode 13
21 January 2008
Расплата, часть 6
Season 1 Episode 14
22 January 2008
Расплата, часть 7
Season 1 Episode 15
23 January 2008
Расплата, часть 8
Season 1 Episode 16
24 January 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more