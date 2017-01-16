В 10 сезоне сериала «Паутина» на столе майора Федора Туманова оказывается новое непростое дело. Причем в этот раз оно, по несчастливой случайности, затрагивает его личную жизнь. Убита первая возлюбленная оперативника – Виктория. Туманов боится, что эта трагедия связана с его опасной работой и старыми врагами. А врагов у мужчины за годы службы в полиции накопилось огромное множество: от криминальных авторитетов до нечистых на руку чиновников и продажных журналистов. Он решает лично взяться за это расследование при поддержке своего бессменного напарника – капитана Петра Грекова.