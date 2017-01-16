Menu
Паутина 16+
Title Сезон 10
Season premiere 16 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 24 minutes
В 10 сезоне сериала «Паутина» на столе майора Федора Туманова оказывается новое непростое дело. Причем в этот раз оно, по несчастливой случайности, затрагивает его личную жизнь. Убита первая возлюбленная оперативника – Виктория. Туманов боится, что эта трагедия связана с его опасной работой и старыми врагами. А врагов у мужчины за годы службы в полиции накопилось огромное множество: от криминальных авторитетов до нечистых на руку чиновников и продажных журналистов. Он решает лично взяться за это расследование при поддержке своего бессменного напарника – капитана Петра Грекова.

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

Дело о маргаритках, часть 1
Season 10 Episode 1
16 January 2017
Дело о маргаритках, часть 2
Season 10 Episode 2
16 January 2017
Дело о маргаритках, часть 3
Season 10 Episode 3
16 January 2017
Дело о маргаритках, часть 4
Season 10 Episode 4
16 January 2017
Слишком много версий, часть 1
Season 10 Episode 5
17 January 2017
Слишком много версий, часть 2
Season 10 Episode 6
17 January 2017
Слишком много версий, часть 3
Season 10 Episode 7
17 January 2017
Слишком много версий, часть 4
Season 10 Episode 8
17 January 2017
Убийца банков, часть 1
Season 10 Episode 9
18 January 2017
Убийца банков, часть 2
Season 10 Episode 10
18 January 2017
Убийца банков, часть 3
Season 10 Episode 11
18 January 2017
Убийца банков, часть 4
Season 10 Episode 12
18 January 2017
Рисунок смерти, часть 1
Season 10 Episode 13
19 January 2017
Рисунок смерти, часть 2
Season 10 Episode 14
19 January 2017
Рисунок смерти, часть 3
Season 10 Episode 15
19 January 2017
Рисунок смерти, часть 4
Season 10 Episode 16
19 January 2017
Роковая женщина, часть 1
Season 10 Episode 17
7 November 2017
Роковая женщина, часть 2
Season 10 Episode 18
7 November 2017
Роковая женщина, часть 3
Season 10 Episode 19
7 November 2017
Роковая женщина, часть 4
Season 10 Episode 20
7 November 2017
Полицейский разворот, часть 1
Season 10 Episode 21
8 November 2017
Полицейский разворот, часть 2
Season 10 Episode 22
8 November 2017
Полицейский разворот, часть 3
Season 10 Episode 23
8 November 2017
Полицейский разворот, часть 4
Season 10 Episode 24
8 November 2017
