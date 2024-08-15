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Bel-Air 2022 - 2025 season 3
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TV Shows
Bel-Air
Seasons
Season 3
Bel-Air
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
15 August 2024
Production year
2024
Number of episodes
10
Runtime
10 hours 0 minute
Series rating
6.2
Rate
13
votes
6.4
IMDb
"Bel-Air" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Baby, I'm Back
Season 3
Episode 1
15 August 2024
Movin' On Up
Season 3
Episode 2
15 August 2024
True Colors
Season 3
Episode 3
15 August 2024
Out all Night
Season 3
Episode 4
22 August 2024
Getting Personal
Season 3
Episode 5
22 August 2024
Baggage
Season 3
Episode 6
22 August 2024
Black Lotus
Season 3
Episode 7
29 August 2024
Gimme a Break
Season 3
Episode 8
29 August 2024
Family Matters
Season 3
Episode 9
5 September 2024
Save the Best for Last
Season 3
Episode 10
5 September 2024
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