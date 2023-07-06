Во 2-м сезоне сериала «Линкольн для адвоката» продолжается история про принципиального юриста Микки Холлера. Он решает важные вопросы прямо на заднем сидении своего автомобиля. Напомним, в финале предыдущего сезона Микки отправился заниматься серфингом, а за ним издали следил загадочный мужчина с наколкой на плече. По всей видимости, это тот самый человек, которого упоминал главный свидетель по делу Хесуса Менендеса, давнего клиента Микки. В новом сезоне Лизу Траммел, старую клиентку Холлера, считают виновной в убийстве. Микки принимается за дело, но начинает сомневаться в ее непричастности. Адвокат сталкивается с непростой дилеммой.