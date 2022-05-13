В 1 сезоне сериала «Линкольн для адвоката» в центре событий окажется адвокат-идеалист Микки Холлер. Он ненавидит любого рода предрассудки и решает все деловые вопросы прямо с заднего сидения своего автомобиля. Холлер готов взяться за любое дело, если оно принесет ему признание и прибыль. Мужчина без особых усилий умеет договориться с представителями разных социальных слоев. При этом Микки не склонен к лицемерию и не пресмыкается перед сильными мира сего, что, безусловно, располагает зрителя к герою.