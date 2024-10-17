He Rides Again 2022, season 3

He Rides Again season 3 poster
The Lincoln Lawyer 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 17 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 10 minutes
"He Rides Again" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Линкольн для адвоката» продолжается история самого популярного адвоката из Лос-Анджелеса, который с блеском помогает своим клиентам избежать юридических проволочек. Адвокат по имени Микки Халлер, идеалист-иконоборец, руководит своей юридической фирмой с заднего сиденья автомобиля, принимаясь за серьезные и совсем незначительные дела. Он ездит по обширному городу Лос-Анджелесу и находит новых клиентов. Прошло полтора года с тех пор, как Микки Халлер чуть не утонул. Он получил обширную травму, после чего пристрастился к наркотическим веществам. Две его бывшие супруги помогали как могли...

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

He Rides Again List of episodes

TV series release schedule
La Culebra
Season 3 Episode 1
17 October 2024
Special Circumstances
Season 3 Episode 2
17 October 2024
Strange Bedfellows
Season 3 Episode 3
17 October 2024
Rearview Blind Spots
Season 3 Episode 4
17 October 2024
What Happens in Victorville
Season 3 Episode 5
17 October 2024
Man on Fire
Season 3 Episode 6
17 October 2024
Relevance
Season 3 Episode 7
17 October 2024
Mystery Man
Season 3 Episode 8
17 October 2024
Ghosts
Season 3 Episode 9
17 October 2024
The Gods of Guilt
Season 3 Episode 10
17 October 2024
