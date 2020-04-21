Русский
In Tandem 2016, season 4

In Tandem season 4 poster
Tandem
Original title: Tandem, Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 21 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"In Tandem" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Тандем» кто-то жестоко расправляется с хозяином мыловаренной мануфактуры. На месте преступления найдена мощная улика – волосы убийцы. Только вот экспертиза показывает, что они принадлежат человеку, которого уже много лет нет в живых. Как такое возможно? Напарники Поль и Лея берутся за расследование. Работать вместе бывшим супругам непросто. Между ними все еще горит страсть, но каждый из них пытается жить дальше. Лея скрывает от детей своего нового поклонника, да и Поль неравнодушен к одной из коллег.

Series rating

6.7
Rate 14 votes
6.8 IMDb

In Tandem List of episodes

TV series release schedule
Résurrection
Season 4 Episode 1
21 April 2020
Dernière danse
Season 4 Episode 2
21 April 2020
Fouilles mortelles
Season 4 Episode 3
28 April 2020
Les mots de Judith
Season 4 Episode 4
28 April 2020
Peaux rouges
Season 4 Episode 5
5 May 2020
Plantes mortelles
Season 4 Episode 6
5 May 2020
Le poids de la vérité (1/2)
Season 4 Episode 7
12 May 2020
Le poids de la vérité (2/2)
Season 4 Episode 8
12 May 2020
Le jeune homme et la mer
Season 4 Episode 9
19 May 2020
Or blanc
Season 4 Episode 10
19 May 2020
Village abandonné
Season 4 Episode 11
26 May 2020
La femme aux deux visages
Season 4 Episode 12
26 May 2020
