In Tandem 2016, season 6

In Tandem season 6 poster
Season premiere 23 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"In Tandem" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Тандем» между главными героями повисает напряжение. Лея злится на Поля после того, как он не пришел к ней на свидание. Мужчина же обижен, что она не дала ему ответ. Они не знают, что истинной причиной конфликта стала Инес, похитившая записку. Девушка старается восстановить отношения с Полем, не желая уступать его бывшей жене. Детективу придется сделать выбор: вернуться к прошлому или двигаться вперед. В это время в городе происходит новое преступление, которое бывшим супругам придется распутывать вместе.

6.7
6.8 IMDb

In Tandem List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
La malédiction de Nostradamus
Season 6 Episode 1
23 April 2022
Le droit chemin
Season 6 Episode 2
23 April 2022
Esprit de corps (Partie 1)
Season 6 Episode 3
30 April 2022
Esprit de corps (Partie 2)
Season 6 Episode 4
30 April 2022
Coeur de pirate
Season 6 Episode 5
7 May 2022
Dernier Vol
Season 6 Episode 6
7 May 2022
L'arche de Noé
Season 6 Episode 7
21 May 2022
Frères de sang
Season 6 Episode 8
21 May 2022
3248 Km
Season 6 Episode 9
28 May 2022
En eaux troubles
Season 6 Episode 10
28 May 2022
Corpus Mortem (Partie 1)
Season 6 Episode 11
4 June 2022
Corpus Mortem (Partie 2)
Season 6 Episode 12
4 June 2022
