В 6 сезоне сериала «Тандем» между главными героями повисает напряжение. Лея злится на Поля после того, как он не пришел к ней на свидание. Мужчина же обижен, что она не дала ему ответ. Они не знают, что истинной причиной конфликта стала Инес, похитившая записку. Девушка старается восстановить отношения с Полем, не желая уступать его бывшей жене. Детективу придется сделать выбор: вернуться к прошлому или двигаться вперед. В это время в городе происходит новое преступление, которое бывшим супругам придется распутывать вместе.