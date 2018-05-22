In Tandem 2016, season 2

In Tandem season 2 poster
Season premiere 22 May 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"In Tandem" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Тандем» напарники Поль Маршал и Лея Солер вместе расследуют убийства в Монпелье. Работы обоим детективам хватает с лихвой. То кто-то выталкивает из лодки молодую рыбачку, то профессор университета внезапно заболевает чумой, а то видную исследовательницу убивают накануне публикации ее статьи. Бывшие супруги отлично дополняют друг друга на работе и с успехом находят убийц. Но их личные отношения осложняют обоим жизнь, особенно когда дети-подростки испытывают родителей на прочность.

6.7
Rate 14 votes
6.8 IMDb

In Tandem List of episodes

TV series release schedule
Dans les mailles du filet
Season 2 Episode 1
22 May 2018
Le monde du silence
Season 2 Episode 2
22 May 2018
Instinct de survie
Season 2 Episode 3
29 May 2018
À la vie, à la mort
Season 2 Episode 4
29 May 2018
Le mal des profondeurs
Season 2 Episode 5
5 June 2018
Pic Saint-Loup
Season 2 Episode 6
5 June 2018
Obscura
Season 2 Episode 7
12 June 2018
Le serment des compagnons
Season 2 Episode 8
12 June 2018
Touché coulé
Season 2 Episode 9
19 June 2018
Meurtre en ovalie
Season 2 Episode 10
19 June 2018
Via Tolosana
Season 2 Episode 11
26 June 2018
A contre-courant
Season 2 Episode 12
26 June 2018
