Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Army Wives 2007 - 2013 season 6

Army Wives season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Army Wives Seasons Season 6
Army Wives 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 4 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Army Wives" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Армейские жены» все сотрудники и жильцы форта постепенно готовятся к эвакуации, одна лишь Рокси противится этому процессу. Она конфликтует со всеми, даже с Тревором, который пытается убедить жену в том, что ее идеи далеки от реализации. Неожиданная непогода повреждает новую базу, в итоге переезд все-таки отменяется. Генерал Холден понимает, что не может уйти в отставку, в итоге он берет на себя временное командование фортом. Памела делает все возможное, чтобы воссоединиться с Чейзом в Калифорнии. По ходу развития событий Тревор знакомится с Гектором Крузом и его женой Глорией.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Army Wives" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Winds of War
Season 6 Episode 1
4 March 2012
Perchance to Dream
Season 6 Episode 2
4 March 2012
The Best of Friends
Season 6 Episode 3
11 March 2012
Learning Curve
Season 6 Episode 4
18 March 2012
True Colors
Season 6 Episode 5
25 March 2012
Viral
Season 6 Episode 6
1 April 2012
System Failure
Season 6 Episode 7
8 April 2012
Casualties
Season 6 Episode 8
15 April 2012
Non-Combatants
Season 6 Episode 9
22 April 2012
After Action Report
Season 6 Episode 10
29 April 2012
Fallout
Season 6 Episode 11
6 May 2012
Blood Relative
Season 6 Episode 12
13 May 2012
General Complications
Season 6 Episode 13
20 May 2012
Fatal Reaction
Season 6 Episode 14
24 June 2012
Tough Love
Season 6 Episode 15
1 July 2012
Battle Scars
Season 6 Episode 16
8 July 2012
Hello Stranger
Season 6 Episode 17
15 July 2012
Baby Steps
Season 6 Episode 18
22 July 2012
Centennial
Season 6 Episode 19
5 August 2012
The War at Home
Season 6 Episode 20
12 August 2012
Handicap
Season 6 Episode 21
19 August 2012
Domestic Maneuvers
Season 6 Episode 22
26 August 2012
Onward
Season 6 Episode 23
9 September 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more