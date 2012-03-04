В 6 сезоне сериала «Армейские жены» все сотрудники и жильцы форта постепенно готовятся к эвакуации, одна лишь Рокси противится этому процессу. Она конфликтует со всеми, даже с Тревором, который пытается убедить жену в том, что ее идеи далеки от реализации. Неожиданная непогода повреждает новую базу, в итоге переезд все-таки отменяется. Генерал Холден понимает, что не может уйти в отставку, в итоге он берет на себя временное командование фортом. Памела делает все возможное, чтобы воссоединиться с Чейзом в Калифорнии. По ходу развития событий Тревор знакомится с Гектором Крузом и его женой Глорией.