В 1 сезоне сериала «Армейские жены» сюжет фокусируется на четырех женщинах, каждая из которых является супругой военного или представителя правоохранительных органов. Жизнь с таким человеком определенным образом влияет на семейные отношения главных героинь. Так, Памела решает собственноручно отдать возлюбленному место лидера в семье, променяв свою карьеру на сидение дома. Вторая «армейская жена» Дениз отказывается признать тот факт, что ее супруг — домашний тиран. Третья женщина Клаудия делает все возможное, чтобы никто и никогда не узнал о ее жизни до брака, а четвертая Рокси сомневается в том, что судьба жены военного ей по плечу.