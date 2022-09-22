В 4 сезоне сериала «Мир Кармы» продолжается история о девочке-подростке по имени Карма, которая увлекается рэп-музыкой и африканской культурой. Талантливая ученица средней школы Карма ловко жонглирует рифмами и сочиняет песни, подражая своим кумирам-рэперам. Напомним, в предыдущем сезоне Карма со своей мамой придумывают способ спасти общественный сад от уничтожения. Кроме того, Карма, Свитч и Уинстон делают репортаж о культуре хип-хопа. Когда им оказывается нечего больше сообщить, Карма начинает приукрашивать действительность. В новом сезоне героиню ждет множество новых увлекательные приключений.