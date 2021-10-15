Karma's World 2021, season 1

Karma's World 0+
Original title Season 1
Season premiere 15 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 15
Runtime 3 hours 15 minutes
"Karma's World" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мир Кармы» главная героиня — девочка-подросток по имени Карма — отправляется в среднюю школу, где сразу же встречает человека, который полностью разделяет все ее музыкальные пристрастия. При этом Карма сталкивается с местным хулиганом, нагло издевающимся над ее необычным именем. Когда концерт любимого исполнителя главной героини совпадает с традиционным семейным праздником, Карма оказывается перед крайне непростым выбором. Что она предпочтет: тепло папиных объятий или вайб любимой музыки?

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Karma's World List of episodes

Season 1
I Am Karma
Season 1 Episode 1
15 October 2021
Daddy Daughter Day
Season 1 Episode 2
15 October 2021
Hair Comes Trouble
Season 1 Episode 3
15 October 2021
Major Disaster
Season 1 Episode 4
15 October 2021
This is for My Girls
Season 1 Episode 5
15 October 2021
Best Friends for Never
Season 1 Episode 6
15 October 2021
Lost for Words
Season 1 Episode 7
15 October 2021
Karma's Writer's Block
Season 1 Episode 8
15 October 2021
Do the Write Thing
Season 1 Episode 9
15 October 2021
Switch's Secret
Season 1 Episode 10
15 October 2021
The Hippity and the Hop
Season 1 Episode 11
15 October 2021
Freestyle Knockout
Season 1 Episode 12
15 October 2021
Legend of the Lost Lyrics, Part 1
Season 1 Episode 13
15 October 2021
Legend of the Lost Lyrics, Part 2
Season 1 Episode 14
15 October 2021
The Final Showdown
Season 1 Episode 15
15 October 2021
