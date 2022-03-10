Во 2 сезоне сериала «Мир Кармы» история десятилетней девочки по имени Карма Грант продолжается. Она увлекается рэпом и хочет стать известной исполнительницей. У юной героини и вправду есть талант к написанию песен. Кроме того, у нее чуткое и нежное сердце. Глубоко сопереживая всему, что происходит вокруг нее, девочка вкладывает всю душу в написание песен. Она воплощает свои эмоции в остроумных рифмах, делая это смело и с юмором. У Кармы большие амбиции. Малышка не просто хочет поделиться своей музыкой с миром... она хочет изменить мир с ее помощью. В новом сезоне героиня продолжит свой путь к вершине успеха.