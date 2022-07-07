В 3 сезоне сериала «Мир Кармы» приключения десятилетней Кармы Грант продолжаются. Умная, жизнерадостная и чуткая девочка вкладывает всю душу в написание песен. Ей по-прежнему удается сочинять остроумные рифмы. Юная героиня мечтает стать известным рэп-музыкантом и изменить мир своим творчеством. Напомним, в предыдущем сезоне Карма, Свитч и Уинстон снимают репортаж о хип-хопе на районе. Карма понимает, что материал получается довольно скучным, и начинает приукрашивать действительность. Затем Карма баллотируется на пост президента и раздает слишком много обещаний. В новом сезоне героиня продолжит свой путь к успеху.