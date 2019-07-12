Во 2 сезоне мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» Крел мастерит специальный прибор, который сможет создать червоточину и переместить пришельцев на Акиридион-5. На их родной планете тем временем восстает сопротивление, которое помогает Тарронам быть в курсе действий Морандо. Но злой генерал нацелен уничтожить и Землю — там у него оказывается союзник в виде сотрудника военных сил, капитана Кубриц. Ажа продолжает обучаться борьбе и встречаться со Стивом. На пути к своей цели пришельцам приходится обращаться за помощью к Тоби, Илаю и троллям, рассказав о себе правду.