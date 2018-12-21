3Below: Tales of Arcadia 2018 - 2019 season 1

3Below: Tales of Arcadia season 1 poster
3Below: Tales of Arcadia 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"3Below: Tales of Arcadia" season 1 description

В 1 сезоне мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» генерал Морандо разрушает процветающий дом семьи Таррон на планете Акиридион-5. Король и королева оказываются повержены, но душевные стержни еще могут вернуть их к жизни. Бежавшие с планеты принц Крел и принцесса-воительница Ажа пытаются найти на примитивной Земле инопланетный источник питания, чтобы космический корабль смог однажды восстановить их родителей, вместе с которым они вернутся на свою родную планету. Тем временем Морандо создает непобедимого робота Омена, который может устроить апокалипсис во всех мирах.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

"3Below: Tales of Arcadia" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Terra Incognita Part One
Season 1 Episode 1
21 December 2018
Terra Incognita Part Two
Season 1 Episode 2
21 December 2018
Mind Over Matter
Season 1 Episode 3
21 December 2018
Beetle Mania
Season 1 Episode 4
21 December 2018
Collision Course
Season 1 Episode 5
21 December 2018
D'aja Vu
Season 1 Episode 6
21 December 2018
Flying the Coop
Season 1 Episode 7
21 December 2018
Party Crashers
Season 1 Episode 8
21 December 2018
Lightning in a Bottle
Season 1 Episode 9
21 December 2018
The Arcadian Job
Season 1 Episode 10
21 December 2018
Truth Be Told
Season 1 Episode 11
21 December 2018
Last Night on Earth
Season 1 Episode 12
21 December 2018
Bad Omen
Season 1 Episode 13
21 December 2018
