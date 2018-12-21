В 1 сезоне мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» генерал Морандо разрушает процветающий дом семьи Таррон на планете Акиридион-5. Король и королева оказываются повержены, но душевные стержни еще могут вернуть их к жизни. Бежавшие с планеты принц Крел и принцесса-воительница Ажа пытаются найти на примитивной Земле инопланетный источник питания, чтобы космический корабль смог однажды восстановить их родителей, вместе с которым они вернутся на свою родную планету. Тем временем Морандо создает непобедимого робота Омена, который может устроить апокалипсис во всех мирах.