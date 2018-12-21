3Below: Tales of Arcadia 2018 - 2019 episode 1 season 1
"3Below: Tales of Arcadia" season 1 all episodes
Terra Incognita Part One
Season 1 / Episode 121 December 2018
Terra Incognita Part Two
Season 1 / Episode 221 December 2018
Mind Over Matter
Season 1 / Episode 321 December 2018
Beetle Mania
Season 1 / Episode 421 December 2018
Collision Course
Season 1 / Episode 521 December 2018
D'aja Vu
Season 1 / Episode 621 December 2018
Flying the Coop
Season 1 / Episode 721 December 2018
Party Crashers
Season 1 / Episode 821 December 2018
Lightning in a Bottle
Season 1 / Episode 921 December 2018
The Arcadian Job
Season 1 / Episode 1021 December 2018
Truth Be Told
Season 1 / Episode 1121 December 2018
Last Night on Earth
Season 1 / Episode 1221 December 2018
Bad Omen
Season 1 / Episode 1321 December 2018
Episode description
В 1 сезоне 1 серии мультсериала «Трое с небес: Истории Аркадии» во время коронации младших Тарронов мятежный генерал Морандо устраивает революцию. Юным Аже и Крелу приходится покинуть планету под защитой верного командующего Варватеса.
