30 Coins 2020 - 2023, season 2

30 Coins season 2 poster
30 Monedas 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"30 Coins" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «30 сребреников» история отца Вергары продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне экзорциста, боксера и бывшего заключенного представители церкви сослали на должность священника в провинциальный испанский городок. Главный герой всеми силами хочет сбежать от своего прошлого и вести уединенный образ жизни, но недруги находят его и там. С отцом Вергарой начинают твориться странные вещи. Оперативная группа под управлением мэра Пако и местный ветеринар Елена пытаются докопаться до истины, которая на самом деле имеет непосредственное отношение к мировому заговору. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

30 Coins List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
El pueblo fantasma
Season 2 Episode 1
23 October 2023
Las tierras del sueño
Season 2 Episode 2
30 October 2023
Criaturas infernales
Season 2 Episode 3
6 November 2023
El libro negro del árabe loco
Season 2 Episode 4
13 November 2023
El símbolo arcano
Season 2 Episode 5
20 November 2023
Resetear el mundo
Season 2 Episode 6
27 November 2023
Los dos núcleos
Season 2 Episode 7
4 December 2023
El ojo de Dios
Season 2 Episode 8
11 December 2023
