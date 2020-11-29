30 Coins 2020, season 1

30 Coins season 1 poster
30 Monedas 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"30 Coins" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «30 сребреников» священник пытается сбежать от самого себя и своих демонов. Для этого он отправляется в отдаленный город в Испании. Там с ним происходит ряд загадочных происшествий, которые приводят к тому, что главный герой берется за сеансы экзорцизма. Корова рожает детеныша, который оказывается... человеком. Местные жители считают, что это работа дьявола. Таинственное зеркало хранит в своем отражении тайну загробной жизни — или самого ада? Вергара решает проблемы местного населения, но затем вынужденно возвращается в Рим, чтобы найти Папу, а также своих злейших врагов.

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

30 Coins List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Telarañas
Season 1 Episode 1
29 November 2020
Ouija
Season 1 Episode 2
6 December 2020
El espejo
Season 1 Episode 3
13 December 2020
Recuerdos
Season 1 Episode 4
20 December 2020
El doble
Season 1 Episode 5
27 December 2020
Guerra Santa
Season 1 Episode 6
3 January 2021
La caja de cristal
Season 1 Episode 7
10 January 2021
Sacrificio
Season 1 Episode 8
17 January 2021
