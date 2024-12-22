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The Great North 2021 - 2025, season 5
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Kinoafisha
TV Shows
The Great North
Seasons
Season 5
The Great North
16+
Original title
Season 5
Title
Сезон 5
Season premiere
22 December 2024
Production year
2024
Number of episodes
22
Runtime
11 hours 0 minute
Series rating
6.6
Rate
13
votes
7
IMDb
The Great North List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Lies Aquatic Adventure
Season 5
Episode 1
22 December 2024
The Prince of Hides Adventure
Season 5
Episode 2
23 February 2025
Bots on the Side Adventure
Season 5
Episode 3
2 March 2025
Silence of the Dams Adventure
Season 5
Episode 4
9 March 2025
Bust a Moon Adventure
Season 5
Episode 5
16 March 2025
Can't Hardly Debate Adventure
Season 5
Episode 6
23 March 2025
It's Compli-skated Adventure
Season 5
Episode 7
30 March 2025
Ghouls Rush in Adventure
Season 5
Episode 8
6 April 2025
Dial M for Moon-der Adventure
Season 5
Episode 9
13 April 2025
Ham to Lose a Guy Adventure
Season 5
Episode 10
27 April 2025
Dungeon Aunt Dragons Adventure
Season 5
Episode 11
4 May 2025
Sunset Beeflevard Adventure
Season 5
Episode 12
11 May 2025
Sunset Beeflevard Adventure
Season 5
Episode 13
29 May 2025
Reservoir Dad Adventure
Season 5
Episode 14
5 June 2025
MIB: Men In Belts Adventure
Season 5
Episode 15
12 June 2025
Super Smash Lovers Adventure
Season 5
Episode 16
19 June 2025
Serendipi-Beef Adventure
Season 5
Episode 17
19 June 2025
Heelraiser Adventure
Season 5
Episode 18
17 July 2025
Anchor Ham Adventure
Season 5
Episode 19
14 August 2025
Cakeleration of Judedependence
Season 5
Episode 20
7 September 2025
Into The Russell-verse
Season 5
Episode 21
14 September 2025
It's A Beef-derful Life
Season 5
Episode 22
14 September 2025
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