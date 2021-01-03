The Great North 2021, season 1

The Great North season 1 poster
The Great North 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 30 minutes
"The Great North" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Великий север» действие разворачивается вокруг простого парня по имени Биф Тобин. Он живет в небольшом поселке в заснеженной Аляске, зарабатывает на хлеб рыболовецким промыслом, а также в одиночестве воспитывает четырех детей. Старшие Джуди и Вольф помогают ему в этом непростом деле. Главный герой никак не может простить свою супругу Кэйтлин, которая решила покинуть его и ушла из семьи. Впрочем, со временем на его пути встречается новая женщина. Шоу, в отличие от его бывшей, крайне заботливая и доброжелательная. Она искренне хочет подружиться с детьми Бифа и заменить им мать.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
7 IMDb

The Great North List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Sexi Moose Adventure
Season 1 Episode 1
3 January 2021
Feast of Not People Adventure
Season 1 Episode 2
17 January 2021
Avocado Barter Adventure
Season 1 Episode 3
21 February 2021
Romantic Meat-Based Adventure
Season 1 Episode 4
28 February 2021
Curl Interrupted Adventure
Season 1 Episode 5
7 March 2021
Pride & Prejudice Adventure
Season 1 Episode 6
14 March 2021
Period Piece Adventure
Season 1 Episode 7
21 March 2021
Keep Beef-lievin' Adventure
Season 1 Episode 8
11 April 2021
Tusk in the Wind Adventure
Season 1 Episode 9
18 April 2021
Game of Snownes Adventure
Season 1 Episode 10
9 May 2021
My Fart Will Go On Adventure
Season 1 Episode 11
16 May 2021
