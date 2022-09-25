Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Great North 2021, season 3

The Great North season 3 poster
Kinoafisha TV Shows The Great North Seasons Season 3
The Great North 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Great North" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Великий Север» продолжаются приключения семейства Тобин на Аляске. Отец-одиночка Биф изо всех сил старается держать поближе своих необычных детей, в особенности единственную дочь Джуди. Напомним, в финале предыдущего сезона с помощью Криспина Хэм пытается сделать свое выступление более зрелищным. Волк и Пчела расследуют нераскрытое преступление, чтобы снять его для своего первого подкаста. Неожиданная находка потрясает их. Тем временем Вольф категорически отказывается идти в новый крытый аквапарк, поскольку считает, что снова потеряет плавки на публике.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
7 IMDb

The Great North List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
A Knife To Remember Adventure
Season 3 Episode 1
25 September 2022
Cillian Me Softly Adventure
Season 3 Episode 2
2 October 2022
Autumn If You Got Em Adventure
Season 3 Episode 3
9 October 2022
Code Enough Said Adventure
Season 3 Episode 4
16 October 2022
Woodfellas Adventure
Season 3 Episode 5
23 October 2022
Blood Actually Adventure
Season 3 Episode 6
30 October 2022
Mall-mento Adventure
Season 3 Episode 7
13 November 2022
Dick, Rick, Groom Adventure
Season 3 Episode 8
20 November 2022
Bee's All That Adventure
Season 3 Episode 9
27 November 2022
Xmas With The Skanks Adventure
Season 3 Episode 10
11 December 2022
Arranger-ous Minds Adventure
Season 3 Episode 11
1 January 2023
Enough Bed Adventure
Season 3 Episode 12
19 February 2023
Sister Pact Too Adventure
Season 3 Episode 13
26 February 2023
Boy Meats World Adventure
Season 3 Episode 14
5 March 2023
Can't Hardly Date Adventure
Season 3 Episode 15
12 March 2023
Great Bus of Choir Adventure
Season 3 Episode 16
19 March 2023
A Bear-tiful Find Adventure
Season 3 Episode 17
16 April 2023
Pa-Shank Redemption Adventure
Season 3 Episode 18
23 April 2023
Rear Genius Adventure
Season 3 Episode 19
30 April 2023
Barrel Be Blood Adventure
Season 3 Episode 20
7 May 2023
For Whom the Smell Tolls Adventure: Part One
Season 3 Episode 21
14 May 2023
For Whom the Smell Tolls Adventure: Part Two
Season 3 Episode 22
21 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more