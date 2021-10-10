The Equalizer 2021, season 2

Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 18
Runtime 13 hours 30 minutes
"The Equalizer" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Уравнитель» авторы шоу продолжают рассказывать историю жизни смелой и весьма безбашенной женщины по имени Робин МакКолл. Главная героиня имеет весьма темное прошлое и надеется искупить свою вину перед обществом, совершая справедливые поступки и помогая другим. Как правило, Робин стремится поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и не способен самостоятельно постоять за себя. Увы, почти всегда МакКолл вынуждена жертвовать чем-то дорогим для себя на благо другого.

Series rating

5.5
Rate 14 votes
5.6 IMDb

The Equalizer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Aftermath
Season 2 Episode 1
10 October 2021
The Kingdom
Season 2 Episode 2
17 October 2021
Leverage
Season 2 Episode 3
24 October 2021
The People Aren't Ready
Season 2 Episode 4
31 October 2021
Followers
Season 2 Episode 5
7 November 2021
Shooter
Season 2 Episode 6
21 November 2021
When Worlds Collide
Season 2 Episode 7
28 November 2021
Separated
Season 2 Episode 8
2 January 2022
Bout That Life
Season 2 Episode 9
9 January 2022
Legacy
Season 2 Episode 10
27 February 2022
Chinatown
Season 2 Episode 11
6 March 2022
Somewhere Over the Hudson
Season 2 Episode 12
13 March 2022
D.W.B.
Season 2 Episode 13
20 March 2022
Pulse
Season 2 Episode 14
10 April 2022
Hard Money
Season 2 Episode 15
17 April 2022
Vox Populi
Season 2 Episode 16
24 April 2022
What Dreams May Come
Season 2 Episode 17
8 May 2022
Exposed
Season 2 Episode 18
15 May 2022
