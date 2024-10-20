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The Equalizer 2021 - 2025, season 5

The Equalizer season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Equalizer Seasons Season 5
The Equalizer
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 20 October 2024
Production year 2024
Number of episodes 18
Runtime 13 hours 30 minutes

Series rating

5.5
Rate 14 votes
5.6 IMDb

The Equalizer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Lost Ones
Season 5 Episode 1
20 October 2024
Haunted Heights
Season 5 Episode 2
27 October 2024
Just Fans
Season 5 Episode 3
3 November 2024
Sacrifice
Season 5 Episode 4
17 November 2024
Take My Life...Please!
Season 5 Episode 5
24 November 2024
The Fight for Life
Season 5 Episode 6
1 December 2024
Slay Ride
Season 5 Episode 7
8 December 2024
Guns and Roses
Season 5 Episode 8
16 February 2025
Stolen Angel
Season 5 Episode 9
23 February 2025
Dirty Sexy Money
Season 5 Episode 10
2 March 2025
Taken
Season 5 Episode 11
9 March 2025
Trust No One
Season 5 Episode 12
16 March 2025
Blind Eye
Season 5 Episode 13
23 March 2025
The Grave Digger
Season 5 Episode 14
30 March 2025
Blind Eye
Season 5 Episode 15
13 April 2025
Revolution
Season 5 Episode 16
20 April 2025
Acceptance
Season 5 Episode 17
27 April 2025
Decisions
Season 5 Episode 18
4 May 2025
TV series release schedule
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