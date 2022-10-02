The Equalizer 2021, season 3

The Equalizer season 3 poster
The Equalizer
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 2 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 18
Runtime 13 hours 30 minutes
"The Equalizer" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Уравнитель» продолжается история загадочной женщины с не менее таинственным прошлым, которая использует свои обширные навыки, чтобы помочь тем, кому больше некуда обратиться. Напомним, в финале предыдущего сезона работа Макколл еще больше усложняет ее личную жизнь. Ей приходится просить своего бывшего супруга, доктора Майлза Фултона, а также помочь одной из двух женщин, за которой охотятся бандиты после того, как она стала свидетельницей ограбления. Желание Макколл арестовать Мэйсона Куинна, убийцу, ответственного за гибель Бишопа, становится настоящей одержимостью, которая может дорого ей обойтись.

Series rating

5.5
Rate 14 votes
5.6 IMDb

The Equalizer List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Boom
Season 3 Episode 1
2 October 2022
Where There's Smoke
Season 3 Episode 2
9 October 2022
Better Off Dead
Season 3 Episode 3
16 October 2022
One Percenters
Season 3 Episode 4
23 October 2022
Blowback
Season 3 Episode 5
13 November 2022
A Time To Kill
Season 3 Episode 6
20 November 2022
Paradise Lost
Season 3 Episode 7
27 November 2022
The Equalizer
Season 3 Episode 8
19 February 2023
Second Chance
Season 3 Episode 9
26 February 2023
Do No Harm
Season 3 Episode 10
5 March 2023
Never Again
Season 3 Episode 11
12 March 2023
Lost and Found
Season 3 Episode 12
19 March 2023
Patriot Game
Season 3 Episode 13
26 March 2023
No Good Deed
Season 3 Episode 14
16 April 2023
No Way Out
Season 3 Episode 15
23 April 2023
Love Hurts
Season 3 Episode 16
7 May 2023
Justified
Season 3 Episode 17
14 May 2023
Eye for an Eye
Season 3 Episode 18
21 May 2023
