All American 2018, season 5

Original title: All American
Title Сезон 5
Season premiere 10 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"All American" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Настоящий американец» темнокожий парень с редким спортивным талантом продолжает строить футбольную карьеру в частной школе в Беверли-Хиллз. Хотя Спенсер не раз доказал всем, на что он способен, некоторые одноклассники из богатых и известных семей по-прежнему смотрят на него свысока. Его отношения с Оливией подвергаются серьезным испытаниям. Школьные занятия перед экзаменами и тренировки перед первой серьезной игрой отнимают у парня все время и силы, не оставляя возможности решить свои личные проблемы. Однако герой не собирается сдаваться и использует любой шанс.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

All American List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Ludacrismas
Season 5 Episode 1
10 October 2022
Don't Sweat the Technique
Season 5 Episode 2
17 October 2022
Feeling Myself
Season 5 Episode 3
24 October 2022
Turn Down for What
Season 5 Episode 4
7 November 2022
I Need Love
Season 5 Episode 5
14 November 2022
Can't Nobody Hold Me Down
Season 5 Episode 6
21 November 2022
Hate It or Love It
Season 5 Episode 7
28 November 2022
Feels So Good
Season 5 Episode 8
23 January 2023
Feel It in the Air
Season 5 Episode 9
30 January 2023
O.P.P.
Season 5 Episode 10
6 February 2023
Time
Season 5 Episode 11
13 February 2023
Lost One
Season 5 Episode 12
20 February 2023
Day Ones
Season 5 Episode 13
13 March 2023
Legacy
Season 5 Episode 14
20 March 2023
United in Grief
Season 5 Episode 15
27 March 2023
My Name Is
Season 5 Episode 16
17 April 2023
Mask Off
Season 5 Episode 17
24 April 2023
This Is How You Do It
Season 5 Episode 18
1 May 2023
Sabotage
Season 5 Episode 19
8 May 2023
Now That We've Found Love
Season 5 Episode 20
15 May 2023
