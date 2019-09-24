The Conners 2018, season 2

The Conners season 2 poster
The Conners
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"The Conners" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Коннеры» дружное американское семейство продолжает свое уютное совместное существование, триумфально справляясь с любыми, даже самыми тяжелыми, жизненными ситуациями. Оправившись от недавней потери, герои постепенно приходят в себя: Бекки привыкает к роли молодой матери, Харрис учится быть самостоятельной, а Дэн решает раскрыть свои чувства перед Луизой. По ходу сюжета вокруг Дарлин появляется сразу два любовных интереса, однако одному из мужчин ей все-таки придется отказать. Но кого же выберет ее сердце? Об этом и многом другом можно будет узнать за просмотром второго сезона «Коннеров».

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb

The Conners List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Preemies, Weed, and Infidelity
Season 2 Episode 1
24 September 2019
A Kiss Is Just a Kiss
Season 2 Episode 2
1 October 2019
The Preemie Monologues
Season 2 Episode 3
8 October 2019
Lanford... Lanford
Season 2 Episode 4
15 October 2019
Nightmare on Lunch Box Street
Season 2 Episode 5
29 October 2019
Tempest in a Stew Pot
Season 2 Episode 6
12 November 2019
Slappy Holidays
Season 2 Episode 7
19 November 2019
Lanford, Toilet of Sin
Season 2 Episode 8
26 November 2019
Smoking Penguins and Santa on Santa Action
Season 2 Episode 9
10 December 2019
Throwing a Christian to a Bear
Season 2 Episode 10
21 January 2020
Mud Turtles, A Good Steak And One Man In A Tub
Season 2 Episode 11
28 January 2020
Live from Lanford
Season 2 Episode 12
11 February 2020
Brothers, Babies and Breakdowns
Season 2 Episode 13
18 February 2020
Bad Dads and Grads
Season 2 Episode 14
25 February 2020
Beards, Thrupples and Robots
Season 2 Episode 15
17 March 2020
Tats and Tias
Season 2 Episode 16
24 March 2020
The Icewoman Cometh
Season 2 Episode 17
7 April 2020
Pilot Lights & Sister Fights
Season 2 Episode 18
14 April 2020
CPAPs, Hickeys and Biscuits
Season 2 Episode 19
28 April 2020
Bridge Over Troubled Conners
Season 2 Episode 20
5 May 2020
