The Conners 2018, season 4

The Conners season 4 poster
The Conners
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 10 hours 0 minute
"The Conners" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Коннеры» авторы ситкома продолжают историю простой американской семьи Коннеров, которая пытается прийти в себя после трагической кончины Розанны. К сожалению, ее уход не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии Дэна, супруга Розанны, а также остальных родственников, в том числе и детей. Чуть оправившись от произошедшего, главные герои сталкиваются с новым кризисом — пандемией коронавируса, которая фактически лишает работы Дэна и оставляет всех Коннеров в безденежье.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb

The Conners List of episodes

TV series release schedule
Trucking Live In Front of a Fully Vaccinated Studio Audience
Season 4 Episode 1
22 September 2021
Education, Corruption, and Damnation
Season 4 Episode 2
29 September 2021
Sober Sex, Plastic Silverware, and Losing My Religion
Season 4 Episode 3
6 October 2021
The Wedding of Dan and Louise
Season 4 Episode 4
13 October 2021
Peter Pan, The Backup Plan, Adventures in Babysitting, and a River Runs Through It
Season 4 Episode 5
27 October 2021
Young Love, Old Love and Take This Job and Shove It
Season 4 Episode 6
3 November 2021
Let's All Push Our Hands Together For The Stew Train and The Conners Furniture
Season 4 Episode 7
17 November 2021
Yard Sale, Phone Fail, And a College Betrayal
Season 4 Episode 8
1 December 2021
Three Exes, Role Playing and A Waterbed
Season 4 Episode 9
5 January 2022
Spills, Pills and The Midnight Lasagna
Season 4 Episode 10
12 January 2022
Patriarchs and Goddesses
Season 4 Episode 11
19 January 2022
Hot For Teacher and Writing a Wrong
Season 4 Episode 12
2 February 2022
Sex, Lies and House Hunting
Season 4 Episode 13
23 February 2022
Triggered
Season 4 Episode 14
2 March 2022
Messy Situation, Miscommunication and Academic Probation
Season 4 Episode 15
16 March 2022
Gas Pump, House Dump and Stew Volcano
Season 4 Episode 16
23 March 2022
Big Negotiations and Broken Expectations
Season 4 Episode 17
13 April 2022
The Best Laid Plans, A Contrabassoon and A Sinking Feeling
Season 4 Episode 18
4 May 2022
Three Ring Circus
Season 4 Episode 19
11 May 2022
A Judge and A Priest Walk Into A Living Room...
Season 4 Episode 20
18 May 2022
