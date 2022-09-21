Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Conners 2018, season 5

The Conners season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Conners Seasons Season 5
The Conners
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 21 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"The Conners" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Коннеры» веселые приключения семейства Коннер продолжаются. Напомним, в финале предыдущего сезона Дарлин всеми силами старается справляться со стрессом, связанным со строительством. Лу возвращается в роли воинственно настроенного преподавателя Марка по игре на контрафаготе. Бен и Дарлин радостно делятся с домочадцами отличными новостями, но в это же время у Невилла, Джеки, Альдо и Харрис тоже есть что сообщить своей семье. Коннеры готовятся к свадебному торжеству. Джеки и Невилл, Дарлин и Бен, Харрис и Альдо готовятся к важному дню, но вскоре понимают, что у некоторых пар есть разногласия.

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb

The Conners List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Double Honeymoon and Seeing Double
Season 5 Episode 1
21 September 2022
Scenes From Two Marriages: The Parrot Doth Protest Too Much
Season 5 Episode 2
28 September 2022
Driving, Dating and Deceit
Season 5 Episode 3
5 October 2022
Parent Traps and Heart Attacks
Season 5 Episode 4
12 October 2022
A Little Weed and a Bad Seed
Season 5 Episode 5
19 October 2022
Book Bans and Guillotine Hands
Season 5 Episode 6
26 October 2022
Take This Job and Shove It Twice
Season 5 Episode 7
2 November 2022
Of Missing Minds and Missing Fries
Season 5 Episode 8
16 November 2022
Crumbs and Couch Surfers
Season 5 Episode 9
30 November 2022
The Dog Days of Christmas
Season 5 Episode 10
7 December 2022
Two More Years and A Stolen Rose
Season 5 Episode 11
11 January 2023
Stuck In The Middle and Stuck In The Past
Season 5 Episode 12
18 January 2023
New Pipes and Old Secrets
Season 5 Episode 13
8 February 2023
Adding Insult To Injury
Season 5 Episode 14
15 February 2023
Possums, Pregnancy and Patriarchy
Season 5 Episode 15
22 February 2023
Hiding In and Moving Out
Season 5 Episode 16
1 March 2023
The Contra Hearings and The Midnight Gambler
Season 5 Episode 17
8 March 2023
Road Trip and Guilt Trip
Season 5 Episode 18
15 March 2023
Text Thread and The Marital Bed
Season 5 Episode 19
5 April 2023
What's So Funny About Peas, Love and Understanding?
Season 5 Episode 20
19 April 2023
Dating, Drinking and Grifter Logic
Season 5 Episode 21
26 April 2023
The Grad Finale
Season 5 Episode 22
3 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more