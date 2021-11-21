Power Book II: Ghost 2020, season 2

Power Book II: Ghost
Season 2
Сезон 2
Season premiere 21 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Power Book II: Ghost" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» с предыдущих событий проходит всего несколько дней. После ухода Джеймса Сент Патрика в жизни семьи многое меняется. Главный герой Тарик пытается справиться с навалившимися проблемами. На него давит тяжелое наследие отца, а учеба и отношения только усложняют парню жизнь. В это время Ташу обвиняют в убийстве ее бывшего супруга, причем все улики свидетельствуют против женщины. Теперь им обоим необходимо сосредоточиться на главном и спасти себя.

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Power Book II: Ghost List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Free Will Is Never Free
Season 2 Episode 1
21 November 2021
Selfless Acts?
Season 2 Episode 2
28 November 2021
The Greater Good
Season 2 Episode 3
5 December 2021
Gettin' These Ends
Season 2 Episode 4
12 December 2021
Coming Home to Roost
Season 2 Episode 5
19 December 2021
What's Free?
Season 2 Episode 6
9 January 2022
Forced My Hand
Season 2 Episode 7
16 January 2022
Drug Related
Season 2 Episode 8
23 January 2022
A Fair Fight?
Season 2 Episode 9
30 January 2022
Love and War
Season 2 Episode 10
6 February 2022
