Во 2 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» с предыдущих событий проходит всего несколько дней. После ухода Джеймса Сент Патрика в жизни семьи многое меняется. Главный герой Тарик пытается справиться с навалившимися проблемами. На него давит тяжелое наследие отца, а учеба и отношения только усложняют парню жизнь. В это время Ташу обвиняют в убийстве ее бывшего супруга, причем все улики свидетельствуют против женщины. Теперь им обоим необходимо сосредоточиться на главном и спасти себя.