Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Fate/stay night Quotes

Fate/stay night quotes

[repeated line]
Gilgamesh [activates his Phantasm] Gate of Babylon!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more