Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Fate/stay night
Quotes
Fate/stay night quotes
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
[repeated line]
Gilgamesh
[activates his Phantasm] Gate of Babylon!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Actors Who Said Iconic Phrases
Seki Tomokazu
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree