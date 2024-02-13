FBI: Most Wanted 2020, season 5

FBI: Most Wanted 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 13 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"FBI: Most Wanted" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «ФБР: Самые разыскиваемые преступники» продолжается история членов оперативного подразделения по делам беглецов из ФБР. Напомним, в предыдущем сезоне оперативная группа занималась поисками исчезнувшего тинейджера-мигранта, которого, по мнению сотрудников, заманил на нелегальную работу опасный человек. Помимо этого, Реми узнает о ранее неизвестном свидетеле по делу об убийстве своего брата. Коллеги оказывают помощь Реми, который полон решимости поймать настоящего убийцу своего брата спустя четверть века после убийства Майки. Никогда он не был так близок к успеху. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Series rating

7.3
Rate 20 votes
6.9 IMDb

FBI: Most Wanted List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Above & Beyond
Season 5 Episode 1
13 February 2024
Footsteps
Season 5 Episode 2
20 February 2024
Ghost in The Machine
Season 5 Episode 3
27 February 2024
Hollow
Season 5 Episode 4
12 March 2024
Desperate
Season 5 Episode 5
19 March 2024
Fouled Out
Season 5 Episode 6
26 March 2024
Rendition
Season 5 Episode 7
2 April 2024
Supply Chain
Season 5 Episode 8
9 April 2024
The Return
Season 5 Episode 9
16 April 2024
Bonne Terre
Season 5 Episode 10
23 April 2024
Radio Silence
Season 5 Episode 11
7 May 2024
Derby Day
Season 5 Episode 12
14 May 2024
Powderfinger
Season 5 Episode 13
21 May 2024
